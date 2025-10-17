Foto: Fábio Rocha/ Globo Elenco de "Vale Tudo"

Adaptado por Manuela Dias a partir da narrativa original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, o remake de "Vale Tudo" terá o capítulo derradeiro exibido nesta sexta-feira (17), logo após o "Jornal Nacional", na Rede Globo.



Após sofrer com as vilanias de Odete Roitman (Debora Bloch) e Maria de Fátima (Bella Campos), Raquel, a protagonista assumida por Taís Araujo, oficializirá a união com Ivan (Renato Goés), em um casamento luxuoso na mansão comprada por eles. A cozinheira da Paladar [empresa fictícia da trama] estará milionária após fechar vários contratos, até mesmo internacionais.





Heleninha (Paolla Oliveira) também conseguirá o merecido final feliz ao lado de Renato (João Vicente de Castro). Depois de ser presa por acreditar ter sido a responsável pela morte da própria mãe, a pintora voltará a mansão de Celina (Malu Galli) e selará o relacionamento com o jornalista.

Já a tia dela e de Afonso (Humberto Carrão) também se dará bem no amor, ficando junto com Estéban (Caco Ciocler). O namorado de Solange Duprat (Alice Wegmann) terminará a novela ao lado da companheira e dos filhos gêmeos, Sofia e Antônio.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmmann) serão presos. Em meio à tentativa de fuga do Brasil com o dinheiro roubado da TCA, eles serão impedidos pela Polícia Federal. Depois, cumprirão parte da pena em prisão domiciliar.

O suposto assassinato de Odete será outro mistério revelado. O autor do crime, se é que a megera realmente morreu, será revelado. Caso não, ela deverá aparecer viva e explicando ao público como conseguiu forjar a própria morte, enganando a todos nestes últimos capítulos.

Substituta

A partir de segunda-feira (20), o horário nobre será ocupado por "Três Graças". Apostando em romance, suspense e comédia, a próxima novela é da autoria de Aguinaldo Silva, com direção de Luiz Henrique Rios. Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral assumem as protagonistas Lígia, Gerluce e Joélly.