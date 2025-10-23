Reprodução/Instagram/@paulinhaleittee Paulinha Leite fala sobre gravidez

Paulinha Leite, conhecida por sua participação no Big Brother Brasil, revelou nas redes sociais um momento delicado de sua gravidez de gêmeos. A influencer está internada há mais de uma semana devido a um problema detectado em um dos bebês, que apresenta restrição de crescimento.

Com 38 anos, Paulinha espera seus primeiros filhos com o marido americano, Dakota Ballard, frutos de fertilização in vitro (FIV). O casal aguarda um menino e uma menina. No entanto, o menino tem chamado mais a atenção dos médicos por causa de uma alteração no exame de Doppler.

"Hoje faz 8 dias que estou internada. Meu príncipe resolveu assustar a mamãe e o papai, apresentou alteração no Doppler e resolveu também emagrecer. Já disse para ele que nada de dieta agora", disse Paulinha, reiterando que a irmã gêmea está se desenvolvendo bem, enquanto o irmão necessita de cuidados mais meticulosos.





Emocionada, Paulinha desabafou:

"Pense numa mamãe que chorou muito com medo, mas confio que tudo vai ficar bem. O parto precisará ser antes do planejado, mas será para o bem dele. Sei que já pedi orações para minha mamãe, mas quem puder orar por nós três também, agradeço de todo coração", concluiu.

Sorte com loterias

Além de ser influenciadora, Paulinha Leite é conhecida por sua sorte e por ganhar mais de 70 vezes na loteria. Criadora de uma empresa especializada em bolões, ela é consultada por vários apostadores por seus palpites, inclusive, em concursos grandes como a Mega da Virada.

Com tanta sorte no jogo, deu conselhos em relação à prática de apostas: "É uma chance de mudar de vida, mas acho que não se deve apostar tudo o que tem. Apenas o que não fará falta. Afinal, não há uma certeza de vitória", reconheceu.

Ela chegou a garantir o valor de R$ 1,5 milhão durante a Mega da Virada em 2024.