Reprodução/Instagram/@deborablochoficial Debora Bloch curte férias com o marido

Debora Bloch, após sete meses de gravações do remake de "Vale Tudo", aproveitou as férias em Portugal. Acompanhada do marido, João Nuno Martins, a atriz compartilhou nas redes sociais a viagem de carro pela região do Alentejo, conhecida por suas belezas naturais, olivais e vinhedos.

Nas postagens, ela posou em meio aos animais e à natureza, além de registrar jantares e cafés. "O descanso da guerreira", brincou a atriz na legenda do álbum compartilhado.

"Nova, no Alentejo. Um lugar deslumbrante. Conforto, bom gosto, gentileza, simpatia, comida deliciosa, vinhos incríveis e paz", comemorou Débora.





Colegas de elenco também fizeram questão de celebrar as merecidas férias da atriz.

"Aproveita! Amo esse lugar", escreveu Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo. Malu Galli, intérprete de Celina, também comentou: "Que maravilha, hein?!"

No último sábado (18), durante participação no Altas Horas, Debora contou que, após tanto trabalho, precisava descansar. Na atração comandada por Serginho Groisman, ela revelou o ritmo intenso das gravações:

"É de domingo a domingo. Não tem folga, porque no dia de folga você decora, lê os capítulos, separa as suas cenas, estuda, decora o texto da semana toda. Eu gravava de segunda a sábado", reforçou.