Rafa Kalimann e mais: veja os romances antigos de João Vicente

Alice Wegmann

Alice Wegmann e João Vicente desenvolveram uma forte amizade após um breve romance. A atriz contou ao Jornal Extra que eles se conheceram há oito anos e que, mesmo após o envolvimento, mantiveram uma relação sincera e profunda. “João é uma das pessoas que eu mais amo na vida. A gente se confessa muitas coisas, sentimentos que às vezes temos vergonha de falar com os outros”, afirmou.