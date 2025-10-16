Rafa Kalimann e mais: veja os romances antigos de João Vicente

Cleo Pires
João Vicente e Cleo Pires começaram a namorar em 2009 e oficializaram o casamento em 2010. A relação durou até 2012 e terminou de forma amigável. O ator já declarou que viveu “um amor grande” e que mantém carinho pela família da atriz.
João Vicente de Castro voltou aos holofotes nesta quinta-feira (16) após rumores de um suposto relacionamento com Gracyanne Barbosa. Entretanto, o ator é conhecido pela vida amorosa agitada, tendo vivido romances com celebridades conhecidas da TV e das redes sociais. Relembre alguns nomes.
João Vicente e Cleo Pires começaram a namorar em 2009 e oficializaram o casamento em 2010. A relação durou até 2012 e terminou de forma amigável. O ator já declarou que viveu “um amor grande” e que mantém carinho pela família da atriz.
Após o término com Cleo, João iniciou um namoro com Sabrina Sato em 2013. O relacionamento durou cerca de dois anos e terminou em 2015. Em entrevistas, o ator afirmou que ver a ex em uma nova fase da vida, como mãe, foi algo que o fez refletir sobre amadurecimento e afetos.
Com Fernanda Paes Leme, o envolvimento nunca chegou a ser oficial. A atriz contou que eles tiveram um “caso constante”, com saídas e demonstrações de carinho em público, mas sem rotular o relacionamento. João também já confirmou que existiu uma relação afetiva importante entre os dois.
Alice Wegmann e João Vicente desenvolveram uma forte amizade após um breve romance. A atriz contou ao Jornal Extra que eles se conheceram há oito anos e que, mesmo após o envolvimento, mantiveram uma relação sincera e profunda. “João é uma das pessoas que eu mais amo na vida. A gente se confessa muitas coisas, sentimentos que às vezes temos vergonha de falar com os outros”, afirmou.
Em 2022, surgiram rumores de um affair entre João Vicente e Rafa Kalimann. Na época, ele foi apontado como um possível envolvimento amoroso da apresentadora, que hoje namora o cantor Nattanzinho. Apesar das especulações, o relacionamento nunca foi confirmado.
João Vicente também admitiu ter enviado uma mensagem com tom romântico para Sandy logo após o anúncio da separação da cantora e de Lucas Lima. O ator disse admirar a artista por sua beleza e carisma, mas garantiu que a interação não passou de uma investida sem continuidade.