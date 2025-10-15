SBT Davi Brito se irrita com apresentador do SBT e rebate crítica ao vivo

Davi Brito se desentendeu com o apresentador Matheus Baldi durante participação no programa Fofocalizando, do SBT, nesta quarta-feira (15). O campeão do BBB 24 reagiu após o jornalista afirmar que se decepcionou por ter torcido por ele no reality show.

Durante a conversa ao vivo, Baldi disse que esperava outra postura do ex-brother após o fim do Big Brother Brasil, e Davi respondeu de forma direta.

“ Vou te falar uma coisa, Matheus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui para agradar você e ninguém, eu tô aqui para viver a minha vida. Você é um espectador, vê meus conteúdos, se você gosta ou não gosta, não me importa, é um problema que você tem que levar para a sua vida ”, afirmou o baiano, em tom firme.

A reação do campeão pegou os colegas de bancada de surpresa. Cariúcha caiu na gargalhada, enquanto Gaby Cabrini demonstrou espanto. “ Baldi deixou o Davi ‘p da vida’ ”, comentou Cabrini, tentando quebrar o clima tenso no estúdio.

Mesmo diante do desconforto, Matheus Baldi respondeu sem recuar. “ Você está certo, não interferiu em nada na minha vida. Bobo foi quem ficou votando em você na internet para que você ganhasse o programa. Eu nunca gastei o meu tempo. Eu ganhei foi dinheiro falando de você ”, retrucou o apresentador.

Davi tentou aliviar a situação com o bordão que ficou famoso no BBB 24: “ Calma, calabreso ”. Após o programa, internautas comentaram o embate nas redes sociais. “ Eu não curto a vibe do Davi, mas gostei do fecho que ele deu ”, disse um usuário. Outro defendeu o ex-BBB: “ Merecido demais. Nada a ver a opinião do Matheus ”. Um terceiro brincou: “ A Cariúcha sorrindo foi igualzinho a mim ”.