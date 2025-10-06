Instagram Cariúcha assume novo namoro e amigos comemoram nas redes sociais

A apresentadora Cariúcha assumiu um novo relacionamento no fim de semana e compartilhou as primeiras fotos ao lado do namorado, Alexis Couto. O anúncio foi feito no domingo (5), em uma publicação conjunta no Instagram, com a legenda: “ Domingo gostoso com meu amor ”.

No programa Fofocalizando, do SBT, Cariúcha já havia comentado sobre a fase amorosa e os encontros recentes.

“ Ele é uma graça, conhecia a assessora dele... A Esther, uma moça bacana, grande jornalista, bem conhecida, e fomos conversando. Ela me apresentou a ele, é um menino muito bonito, meu número. Geralmente, eu não gosto de meninos novos, eu gosto de menino velho. Eu joguei para o alto e caiu na testa, porque eu ficava criticando minhas amigas quando ficavam com um novinho ”, brincou.

A postagem foi comentada pelos seguidores, que celebraram a novidade com entusiasmo. “ Gosto assim. Se joga, e assume, vou chegar nisso ainda. Felicidades” , escreveu a cantora Cris Piza. Já a atriz Evelyn Montesano comentou: “ Seja muito feliz, amiga! Aproveita o domingão! Você merece ”.

Quem é o novo namorado de Cariúcha

Alexis Couto ficou conhecido por participar do Game dos 100, reality show exibido pela Record. Ele foi o 9º eliminado da competição e terminou em 11º lugar.

O namoro surge após rumores que circularam recentemente envolvendo a apresentadora. Em setembro, Cariúcha foi vista aos beijos com João Augusto Liberato, de 23 anos, filho do apresentador Gugu Liberato, durante uma festa promovida por João Silva, filho de Faustão.