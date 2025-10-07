Divulgação/SBT) Thayse Teixeira é anunciada como nova apresentadora fixa do “Fofocalizando”

Thayse Teixeira, conhecida como “ Dona do Cariri ”, foi confirmada nesta segunda-feira (6) como nova apresentadora fixa do programa " Fofocalizando ", do SBT. A cearense assinou contrato com a emissora do Grupo Silvio Santos e passa a integrar o time formado por Cariúcha, Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano.

A informação foi divulgada pelo SBT após a assinatura do contrato, que contou com a presença do diretor do programa, Márcio Esquilo, e do diretor de Programação e Artístico, Mauro Lissoni.

A influenciadora, com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, começou a participar do "Fofocalizando" em dezembro de 2024, quando substituiu apresentadores durante folgas e férias. A boa recepção do público foi um dos motivos para a efetivação.

Durante o anúncio, Thayse comemorou a conquista e agradeceu à emissora pela oportunidade.

“ Estou vivendo o cumprimento de mais uma promessa que o Senhor me fez. Estou muito emocionada e também grata a toda a direção da emissora, que tanto tem feito por mim. Espero retribuir à altura, com muito empenho e dedicação ”, declarou.

A direção do SBT afirmou que a nova fase busca aproximar ainda mais o público do formato, trazendo diferentes estilos de comunicação entre os apresentadores. O "Fofocalizando" vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília).