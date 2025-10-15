Reprodução/ Instagram @valmarchiori Val Marchiori hospitalizada

Val Marchiori, de 51 anos, veio a público atualizar o próprio estado de saúde. Em meio ao tratamento contra um câncer de mama, ela precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico para colocar um cateter. A previsão é que o tubo fique instalado nela por pelo menos seis meses.

"Doutor Fernando Maluf está aqui, já saí da cirurgia, veio me ver, né, doutor? Doutor é um ser humano incrível, gente", começou a socialite, tranquilizando os fãs e garantindo que tudo tinha ocorrido bem com a cirurgia pela qual passou.





Em seguida, o médico que a acompanha no tratamento detalhou a segunda parte do tratamento da celebridade. Segundo ele, mesmo com o novo procedimento, Marchiori ainda deverá passar por algumas sessões de quimioterapia.

"A gente está começando agora a segunda parte do tratamento depois da cirurgia. O tratamento é preventivo e ele vai envolver algumas etapas no tratamento quimioterápico, que a Val vai muito bem, tenho certeza", pontuou o profissional da saúde.

"Depois temos a radioterapia. Esses tratamentos, outra vez ter a missão de, além da cirurgia, protegê-la mais ainda, para que a gente mantenha a chance de cura dela muito alta. Isso é o que a gente espera para todas as pacientes com câncer de mama", acrescentou.

Agradecimento

Após as explicações do médico, Val não conseguiu esconder a emoção e afirmou que, apesar de tudo, se sente "grata". "Se Deus quiser, doutor Fernando Maluf está sempre viajando, se atualizando, trazendo o que tem de melhor para a gente, né?", declarou.

"Para a gente passar por isso de uma forma mais segura e mais assertiva, né? Eu sou muito grata por você, de verdade, toda a sua equipe, estou muito confiante aí", finalizou a empresária, ainda internada na instituição hospitalar.