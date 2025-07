Reprodução/redes sociais Rafael Ilha diz que Cariúcha é insuportável





O ator Rafael Ilha fez fortes declarações em seu programa na plataforma YouTube, o Pilhando Geral. Durante a atração, o cantor afirmou que ninguém suporta Cariúcha nos bastidores do Fofocalizando, programa do SBT.

"Ninguém suporta a Cariúcha, ninguém aguenta essa mulher lá dentro. O pessoal da parte técnica também não gosta dela. Eu já havia falado sobre isso há muito tempo: 'Gente, ninguém consegue aturar essa mulher, muito menos ali, ao vivo, no palco do SBT'" , afirmou o apresentador.

Segundo Rafael, a situação nos bastidores do programa não anda nada boa. "Aí vem Gaby Cabrini e pede para sair. Depois, Gabriel Cartolano também pede para sair. E o que aconteceu? O SBT fez uma contraproposta para o Cartolano, dizendo que iria oferecer outro espaço para ele, que havia outros projetos dentro da emissora."





"Com a Gaby Cabrini, a situação foi diferente. Foi feita uma contraproposta financeira, e, por enquanto, os dois permanecem no SBT, no Fofocalizando" , completou.





Ilha ainda ressaltou que a atração da emissora da Anhanguera estaria por um fio. "É um programa que vem em decadência de audiência há muito tempo. Eles não podiam tirar os dois. Se a Gaby Cabrini e o Cartolano saíssem, quem ficaria? A Cariúcha e o Leo Dias" , pontuou.

O ex-Polegar também comentou sobre a ausência frequente de Leo Dias:

"Ia ficar só os dois, e isso seria um grande problema. O Leo Dias não aparece com a frequência necessária. Tem dias em que simplesmente desaparece e não participa do programa. Ele já sumiu e deixou o programa nas mãos dos três" , opinou.

Para Rafael, o Fofocalizando enfrenta um grave período de instabilidade. "Já pensou a Cariúcha sozinha apresentando o programa? Enterrariam de vez o Fofocalizando. O programa vem apanhando diariamente do A Tarde É Sua e de outras atrações. Está em uma decadência de audiência gigantesca" , concluiu.

Gaby Cabrini continua no SBT

Gaby Cabrini, que esteve na mira da Band para integrar o elenco da reformulação do Melhor da Tarde, continuará no SBT. Para manter a apresentadora na emissora, o canal ofereceu a ela o posto de coapresentadora da nova temporada do The Voice Brasil.

Filha do jornalista Roberto Cabrini, Gaby segue à frente do Fofocalizando, ao lado de Cariúcha, Leo Dias e Gabriel Cartolano.

O reality musical será exibido nas noites de segunda-feira, com apresentação de Tiago Leifert, e tem previsão de estreia apenas para o fim do ano.