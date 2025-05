Reprodução/Instagram Davi Brito

Davi Brito, vencedor do "Big Brother Brasil 24", foi à delegacia neste sábado (17) registrar um boletim de ocorrência contra sua ex-namorada, Adriana Paula. O influenciador acusa a cirurgiã-dentista de ameaças e tentativa de coação após uma discussão envolvendo o acesso ao perfil dela no Instagram.

Em uma série de stories no Instagram, Davi relatou que Adriana teria exigido que ele resolvesse um problema técnico em sua conta e, ao ser ignorada, passou a ameaçá-lo com acusações graves. “Recebi várias ameaças que colocam minha integridade física e moral em risco”, afirmou.





Ameaças e acusações falsas

Segundo Davi, Adriana teria dito: “Se você não resolver meu Instagram, vou te denunciar por abuso sexual e psicológico, dizendo que me obrigava a ter relações duas vezes por semana.” O ex-BBB negou qualquer envolvimento no bloqueio da conta e classificou as ameaças como chantagem.

“Abuso é algo gravíssimo e não pode ser usado como moeda de troca. Se fosse verdade, ela teria denunciado antes, não um mês depois do término e por causa de uma rede social”, declarou.

Medidas legais

Davi afirmou que decidiu procurar as autoridades para se proteger. “Quando alguém diz ‘se eu quisesse fazer algo com você, já teria feito’, mostra o caráter da pessoa. Isso não é brincadeira”, disse.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, com fãs do influenciador manifestando apoio. Adriana Paula ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações.

POLÊMICA! Davi Brito se pronuncia após denunciar a ex-namorada por, supostamente, colocar sua integridade física em risco. O ex-BBB afirma que, após Adriana Paula perder o acesso ao próprio Instagram, ela o cobrou para que tomasse uma providência e resolvesse o problema. Davi… pic.twitter.com/GhpeYVJMqY— Central Reality (@centralreality) May 17, 2025