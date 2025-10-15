Instagram Carmo Dalla Vecchia abandona cabelo platinado e exibe novo visual nas redes

Carmo Dalla Vecchia surpreendeu os seguidores ao mostrar um novo visual nesta quarta-feira (15). O ator abandonou o cabelo platinado e o bigode, adotando um estilo mais natural.

Nos comentários da publicação, admiradores elogiaram a nova aparência do artista. “ Parece IA de tão lindo ”, escreveu um internauta. Outra seguidora comentou: “ Um divo. Chorem mais, haters ”.

Nos últimos meses, Carmo Dalla Vecchia respondeu comentários negativos sobre o visual platinado. O ator defendeu o direito de mudar a aparência sem se preocupar com a opinião alheia. “ Você realmente acha que eu gostaria de ler de alguém que como eu estou não está bom? ”, questionou em uma publicação recente.

Ele também criticou comentários que considerou ofensivos. “ O mais incrível é que as pessoas são escrotamente infelizes dizendo que gostam de você e que você é lindo, portanto não se estrague ”, escreveu.

Carmo afirmou que não precisa de aprovação sobre suas escolhas estéticas. “ Imagina se saíssemos por aí dizendo: 'emagreça, volte a pintar seus cabelos, pois os brancos não lhe caem bem'. Sua fofa, vá cagar! Não preciso de fãs passivas agressivas ”, completou.