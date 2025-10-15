Instagram Ana Castela e Zé Felipe treinam juntos e vaza suposta aliança

Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos na academia nesta quarta-feira (15) e levantaram suspeitas de que o relacionamento entre eles está ficando mais sério. A cantora publicou uma foto ao lado do sertanejo nas redes sociais e escreveu: “ Vai voltar a treinar sim ”. Os dois foram vistos usando o mesmo anel, no dedo que costuma indicar uma aliança de namoro.

A aproximação dos artistas ganhou força nos últimos dias. Durante uma gravação no domingo (12), eles trocaram um beijo e confirmaram que estão se conhecendo melhor.

Na noite de terça-feira (14), Ana publicou um vídeo em que aparecia com um anel semelhante ao usado por Zé Felipe. O detalhe chamou a atenção dos fãs, que começaram a especular sobre um possível pedido de namoro.

A família também entrou em cena. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, postou uma foto do filho ao lado de Ana em um carro de luxo. Na legenda dos Stories, a esposa de Leonardo adicionou a música "Simples Assim", de Pedro Pondé, alimentando ainda mais os comentários sobre o novo casal.

O clima entre os dois vem sendo observado há semanas. Zé Felipe compareceu escondido a um show de Ana Castela em São Paulo no último sábado (11). A boiadeira confirmou a presença do cantor e fez elogios. “ A gente está se conhecendo, não vamos pular etapas, e a internet tem a opinião dela, mas vou te falar: está sendo muito legal. O Zé sou eu de saia e eu sou ele de calça ”, brincou.