Band/TV Globo Neto detona Bonner e Globo após piada com Fórmula 1: “Babaca e idiota”

Craque Neto criticou William Bonner e a Globo durante o " Os Donos da Bola " nesta terça-feira (14). O apresentador reagiu a uma fala do âncora do " Jornal Nacional " sobre o retorno da Fórmula 1 à emissora em 2026, após cinco anos de exibição pela Band. A declaração foi feita durante o Upfront Globo 2026, evento voltado ao mercado publicitário.

Durante o programa esportivo, Neto demonstrou irritação com o tom de deboche usado pelo jornalista. “ A gente faz esporte no suor. Já teve muita coisa. E, por sinal, William Bonner, para quê você ser tão babaca, tão idiota? ”, disparou. Em seguida, questionou: “ Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? ”.

O ex-jogador disse que a equipe da Band trabalhou com dedicação para manter as transmissões da categoria. “ Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1? ”, desabafou.

No evento da Globo, Bonner havia comentado: “ No ano que vem a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo... Fórmula 1 é um esporte interessante ”. A fala gerou críticas também de outros profissionais da Band, como o narrador Téo José, que afirmou nas redes: “ Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste ”.

Neto aproveitou o espaço para defender outros produtos da emissora. “ Nunca vamos ter a mesma audiência que vocês, agora eu não sei se vocês vão ter o mesmo case de sucesso do MasterChef ”, disse. “ Se vocês pudessem, pisariam na garganta, como vocês tentaram pisar aqui, mas vocês não vão conseguir isso ”, completou.

O apresentador ainda respondeu a críticas feitas por Luciano Huck em edições anteriores do Domingão. “ Aí, Luciano Huck, eu que sou indelicado? Eu que não tenho educação? ”, ironizou. Neto encerrou o desabafo citando a personagem de Débora Bloch em " Vale Tudo ": “ Quero que ela se exploda, quem matou bem ”.

Ele também afirmou que não comentaria o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão, exibido pela manhã, como forma de protesto contra o que chamou de “ postura monstruosa ” da Globo. “ Foi uma falta de respeito com todos nós ”, completou.

A Fórmula 1 foi transmitida pela Globo entre 1981 e 2020, até o encerramento do contrato por cortes de custos durante a pandemia. A Band assumiu a cobertura em 2021 e manterá as exibições até o fim de 2025. A partir de 2026, a competição retorna à Globo com contrato até 2028.

