Jornal Nacional/Reprodução William Bonner explicou que decisão de mudar de atividade já tem cinco anos

O jornalista e editor-chefe William Bonner anunciou sua saída da bancada do Jornal Nacional após 29 anos, durante a edição que celebrava o 56º aniversário do telejornal, nesta segunda-feira (01). A decisão, planejada há cinco anos, foi motivada pelo desejo de equilibrar a vida profissional e pessoal, e a transição foi oficializada ao lado de sua parceira de bancada, Renata Vasconcellos.

A partir de novembro, o jornalista César Tralli assumirá o posto ao lado de Renata, o que acarretará uma série de mudanças em outros telejornais da emissora.

Bonner revelou que a reflexão sobre sua carreira começou durante o auge da pandemia, um período em que sentia que seus dias eram preenchidos apenas por obrigações, deixando de fora atividades que também gostaria de realizar.

“ A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu num momento em que muita gente também repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge. Um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu também gostaria de fazer. A conta não estava fechando ”, afirmou o apresentador.

Ele destacou que a mudança demandou um longo período de preparação para encontrar e preparar seus sucessores.

Substituições na bancada



Com a saída de Bonner, a editora-chefe adjunta, Cristiana Souza Cruz, será promovida a editora-chefe do Jornal Nacional. A vaga deixada por César Tralli no Jornal Hoje será ocupada por Roberto Kovalik, que atualmente comanda o Hora 1.

Para o lugar de Kovalik, foi escalado o jornalista Thiago Scheuer. As alterações nos telejornais estão previstas para novembro, para que as equipes e os apresentadores possam se adaptar às novas rotinas e, no caso de Tralli, à mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro.







Novo projeto



Após concluir seu ciclo no principal telejornal do país, William Bonner se dedicará a um novo projeto na emissora a partir da temporada de 2026: o Globo Repórter.

Ele mencionou que, dos programas jornalísticos existentes quando ingressou na Globo em 1986, este é o único no qual nunca trabalhou.

No novo desafio, Bonner fará reportagens e dividirá a apresentação com Sandra Annenberg, com quem cultiva uma amizade de décadas.