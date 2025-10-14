Reprodução/ Instagram @cauareymond @lufreee Cauã Reymond

Cauã Reymond, de 45 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (13), quando usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos. Trata-se de um ensaio censual inspirado em César Ribeiro.



O cafajeste, interpretado por ele no remake e vivenciado anteriormente por Carlos Alberto Riccelli, usava uma sunga cavada na primeira versão, exibida em 1988. Reymond decidiu homenagear o figurino do personagem da obra original.





"Essa semana começa em clima de despedida. Fiz esse ensaio, que compartilho na nossa reta finalíssima, inspirado pelo César Ribeiro", explicou ele no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15 milhões de seguidores.

Nos comentários, fãs e famosos rasgaram elogios a ele. "Se preocupa com o planeta, mas gasta um litro de óleo diesel para uma foto", brincou Tata Werneck, atriz e apresentadora do "Lady Night", no Multishow, canal privado do Grupo Globo.

"V ai fazer uma falta enorme", opinou Alvaro, atual competidor do "Dança dos Famosos", disputa exibida no programa "Domingão com Huck". "Que saúde e que Deus nos ajude", prosseguiu Claudinho Silva. "Aviso a todos que passei o óleo nos bíceps, tríceps e virilha. Depois fui para upa em estado catatônico", ironizou o carnavalesco Milton Cunha.

Reta final

O remake de "Vale Tudo", adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Leonor Bassères, Aguinaldo Silva e Gilberto Braga, terminará nesta sexta-feira (17), sendo substituída por "Três Graças", cuja estreia está prevista para segunda-feira (20).

A nova novela do horário nobre da Rede Globo é escrita por Aguinaldo Silva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. O elenco é liderado por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que interpretam, respectivamente, Lígia, Gerluce e Joélly. As três engravidam na adolescência e são mães solos.