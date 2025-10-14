Reprodução/DiaTV/De Frente com a Blogueirinha Ingrid Guimarães fala sobre filme





















Em entrevista à Blogueirinha, Ingrid Guimarães relembrou bastidores do filme "De Pernas pro Ar" e revelou que só assumiu o papel principal após a recusa de Glória Pires: "Eu só entrei nesse filme porque Glória Pires negou, até hoje eu agradeço".

A veterana da comédia destacou que, após o sucesso de "De Pernas pro Ar", sua carreira no cinema deslanchou de vez. O filme foi o grande ponto de virada em sua trajetória profissional e marcou o início de uma sequência ininterrupta de trabalhos nas telonas.

No entanto, a atriz enfatizou que o papel de protagonista não era originalmente seu, e sim de Glória Pires, que optou por recusar o projeto.





"Eu só entrei nesse filme porque Glória Pires NEGOU, até hoje eu agradeço". Quando a Blogueirinha perguntou, por que a veterana havia negado o papel, Ingrid respondeu:

"No filme eu usava uma calcinha vibratória, na frente de um monte de criança, hoje eu nem sei se essa cena iria para o ar. Pensa! Não iria, era calcinha vibratória. Ela [Glória Pires] estava num nível de carreira que não precisava passar por isso. E eu, amor, peguei aquele papel para mim, agarrei e depois fez muito sucesso", reiterou a famosa.

Por fim, ela contou que foi produtora do Perrengue Fashion, seu filme atualmente em cartaz.

"O filme foi um convite da Marisa Leão, que foi produtora do Perrengue Fashion também". Enfim, deu certo, agarrei essa oportunidade", disse.

Machismo no set de gravações

Ingrid Guimarães revelou que já enfrentou episódios de machismo durante gravações e que, em uma ocasião recente, tomou uma atitude drástica ao demitir toda a equipe envolvida.

"A minha vida é enfrentar macho no cinema brasileiro", disse a atriz durante o podcast Pé no Sofá.

"Vivi há pouco tempo uma situação de misoginia no set, mesmo com mulheres no comando. Na última vez, demitimos todo mundo. Porque, se você deixa passar, se fica com medo, a pessoa repete", relatou.

Sem entrar em detalhes, Ingrid afirmou que os homens envolvidos claramente não respeitavam o gênero do filme:

"Eles não gostavam do gênero. A comédia tem isso, é um pouco desprezada. Tem gente que está ali só porque é trabalho, e isso já me chateia profundamente", finalizou.