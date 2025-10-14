Reprodução/ Instagram @virginia @zefelipe Virginia, Ana Castela e Zé Felipe

O casamento de Mari Fernandez ganhou destaque em plataformas de interação virtual nesta terça-feira (14), data em que o evento ocorrerá. Isso porque a lista de convidados contempla alguns famosos em evidência: Virginia, Zé Felipe e Ana Castela.

A influenciadora, que atualmente vive rumores de affair com o jogador Vini Jr., do Real Madrid, pode se encontrar com o ex-marido, caso compareça à cerimônia. O filho de Leonardo, diga-se de passagem, já confirmou o envolvimento com a boiadeira, outra convidada.





E o encontro de ex-namorados não se restringe a Zé Felipe e Virginia. Isso porque o cantor e compositor Gustavo Mioto, antigo namorado de Ana Castela, também foi chamado para o casamento, segundo o Extra.

Relembre as separações

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos e anunciaram o fim do matrimônio em maio deste ano, meses após as especulações de que eles atravessavam uma crise no relacionamento, marcado pela ampla exposição nas redes sociais.

Eles não detalharam a causa do rompimento, mas frisaram que não tinham discutido e que nenhum deles tinha sido infiel. Junto, o ex-casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Já Ana Castela e Gustavo Mioto tiveram um namoro marcado por idas e vindas. O último término foi em dezembro de 2024, época em que vieram a público contar aos fãs da separação e dizer que seguiriam caminhos separados após outra reconciliação.

Os dois pararam de se seguir no Instagram neste ano, quando os rumores do romance de Castela e Zé Felipe começaram a ser especulados. Após meses negando o suposto envolvimento, Ana e o filho de Leonardo assumiram que estão se relacionando amorosamente.