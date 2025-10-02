Reprodução/Internet Band não terá equipe no GP de Singapura da Fórmula 1

A Band não terá equipe presente no GP de Singapura deste domingo (5). A emissora teve problemas relacionados a repasses de verba para a produção da cobertura da Fórmula 1. Será a primeira vez que o canal ficará sem representantes in loco desde que assumiu os direitos de transmissão da categoria em 2021.

Incerteza para as próximas corridas

Segundo informações da jornalista Julianne Cerasoli e confirmadas pela coluna, Mariana Becker chegou a viajar para Singapura, mas não trabalhará porque o cinegrafista e o produtor da emissora não embarcaram. O problema, no entanto, não é uma novidade e ajá atrasou outros repasses.

A decisão de não enviar a equipe o GP de Singapura foi tomada de forma repentina, quando Mariana Becker já estava a caminho. Ainda não há definição sobre as etapas seguintes do campeonato. Em 2026, a Fórmula 1 irá para a Globo com um contrato válido até 2028.

Fórmula 1 vai para a Globo

A Globo transmitirá, em cada temporada, 15 Grandes Prêmios ao vivo. As demais corridas serão exibidas em um horário diferente. Já os treinos, as sessões de classificação, as corridas da F1 Sprint e todos os Grandes Prêmios estarão disponíveis ao vivo nos canais SporTV.

"A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta quando os brasileiros costumavam acordar cedo nos fins de semana para assistir ao Ayrton Senna e a outros pilotos brasileiros de destaque competirem no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta em casa, e os fãs terão a chance de uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo", celebrou Leonora Bardini, diretora executiva da TV Globo.