A enquete do iG aponta Maria de Fátima(Bella Campos) como provável assassina de Odete Roitman, com 40% dos votos. O levantamento feito na última quinta-feira (9) diz que a filha de Raquel Acioli ( Tais Araújo) teria disparado contra a magnata vivida por Débora Bloch no Copacabana Palace na novela " Vale Tudo ".



Em entrevista ao " Fantástico ", a autora Manuela Dias revelou ter gravado finais distintos para preservar o mistério. “ Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando ”, disse a roteirista. Ela acrescentou: “ Até esse momento, nem os atores têm certeza ”.

Quem são os cinco suspeitos

O levantamento do iG distribuiu os votos entre os outros quatro nomes: Celina e César aparecem com 18% cada, Marco Aurélio soma 13% e Heleninha registra 11%. Os percentuais mostram que o público tende a acreditar na culpa de Fátima, mas mantém dúvidas sobre os demais.

Celina ( Malu Galli) é irmã de Odete e aparece abalada nos depoimentos. Em cena, ela afirmou: “ Não dava, delegado, para ela viajar sem saber que a filha dela tinha se matado .” Ainda disse: “ Eu tinha todos os motivos do mundo .” O rancor entre as irmãs aumentou após a revelação sobre Leonardo.

César ( Cauã Reymond) é viúvo de Odete e figura observada pela polícia. No depoimento, questionou o procedimento: “ Seu delegado, por que eu fui o último a ser chamado? Só para eu saber .” Mesmo tenso, insistiu: “ O senhor deve estar achando que eu sou um suspeito ”.

Heleninha ( Paolla Oliveira) é filha de Odete e vive carregada de culpa. Em audiência, declarou: “ A verdade é que minha mãe nunca gostou de mim ”. A personagem também admitiu conflito interno: “ Talvez eu tivesse vontade de ter feito isso ”.

Maria de Fátima ( Bella Campos) foi aliada e depois inimiga de Odete. Grávida de César, ela teria chantageado a empresária e chegou a ser sequestrada. No depoimento, disse temer pela própria vida: “ Eu sabia que, mesmo fora do pai, ela podia me matar .” Mesmo assim, negou ter cometido o crime: “ Eu queria que a Odete morresse. Mas daí a matar ela, é outra coisa ”.

Marco Aurélio ( Alexandre Nero) foi braço direito de Odete e depois rival. O executivo admitiu ter ido ao hotel com intenção de confronto: “ Saiu na imprensa e todo mundo sabe que sofri um atentado ”. Em seguida, completou: “ Eu pensei em atacar primeiro ”.