Globo, Daniela Toviansky Chef da Globo provoca MasterChef durante evento de novidades da emissora

A chef Renata Vanzetto causou polêmica ao comparar a audiência do programa " Chef de Alto Nível ", da Globo, com a do " MasterChef ", da Band, durante o Upfront 2025, evento da emissora realizado nesta segunda-feira (13) para apresentar novidades da programação. A declaração ocorreu no palco, ao lado de Ana Maria Braga e dos jurados Alex Atala e Jefferson Rueda.

O momento foi exibido durante a transmissão do evento para o mercado publicitário.

“ Para vocês terem noção da proporção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas ”, afirmou Renata Vanzetto, arrancando risos da plateia.

A fala foi interpretada como uma provocação direta ao reality da Band, que é considerado um dos maiores sucessos da emissora desde sua estreia em 2014.

Após o evento, internautas reagiram em defesa do "MasterChef". “ Só de eles falarem o nome do MasterChef para saírem por cima já mostra que o programa da Band venceu ”, escreveu um usuário. Outro comentou: “ Vou advogar pela Band agora. MasterChef eleva a audiência e é top 1 em repercussão, ao contrário desse reality da Globo, que passou batido .”

Alguns espectadores também criticaram a comparação feita por Renata. “ A líder de audiência citando a quarta emissora do país para se colocar por cima já mostra que o MasterChef é maior ”, publicou outro internauta.

A polêmica ganhou ainda mais força quando Cesar Yukio, vencedor do "MasterChef Confeitaria", respondeu à fala da chef.

“ Alguém lembra o nome de pelo menos dois participantes desse programa? Não vale correr no Google pra pesquisar! Rs. MasterChef >>> qualquer outro reality culinário. Ninguém chuta cachorro morto ”, escreveu o confeiteiro nas redes.

Outros usuários reforçaram que o sucesso do programa da Band está na repercussão digital. “ O canal do MasterChef tem mais de 6 bilhões de visualizações no YouTube. Ninguém vai assistir na TV sabendo que no outro dia está online ”, destacou um perfil.

Entre as críticas mais ácidas, houve quem apontasse “ ressentimento ” por parte da Globo. “ Essa briga só mostra o quanto a emissora é ressentida por não conseguir fazer um reality culinário realmente relevante ”, comentou um internauta.

Apesar da provocação, "Chef de Alto Nível" foi renovado para a segunda temporada e seguirá na grade da Globo em 2026, enquanto o "MasterChef" já confirmou novas edições na Band, com uma versão voltada para famosos no catálogo.