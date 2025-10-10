Instagram Tudo sobre o casamento de Lexa e Ricardo Vianna no Rio de Janeiro

A cantora Lexa, de 30 anos, e o ator Ricardo Vianna, de 33, oficializaram o casamento nesta sexta-feira (10), em uma cerimônia luxuosa realizada na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro. O casal está junto há dois anos, com um ano do noivado.

A festa reuniu 150 convidados entre familiares e amigos próximos. Segundo a Quem, a cerimônia contou com decoração romântica e delicada, além de detalhes personalizados que homenagearam a trajetória do casal e a filha, Sofia, que morreu em fevereiro deste ano.

O espaço foi decorado por Alberto Fonseca, responsável por transformar o jardim em uma capela a céu aberto. Foram usados mais de 3 mil copos de leite, 300 orquídeas e diferentes espécies de flores para compor o cenário de 1.000 m². A montagem durou três dias e envolveu uma equipe de mais de 50 profissionais.

Lexa escolheu um vestido clássico e delicado, assinado pelo estilista Israel Valentim. O modelo tomara que caia, com rendas e aplicações, foi combinado a luvas bordadas e cabelo solto. O buquê foi confeccionado apenas com flores-do-campo, atendendo a um pedido especial da cantora.

Homenagem emocionante à filha Sofia

Durante a cerimônia, o pastor falou da força do casal após a perda da filha.

“ A anjinha Sofia foi desejada desde o primeiro instante, foi fruto de um amor verdadeiro, cheio de significado, e proporcionou a você o privilégio de ser mãe. Mergulhando no amor de Cristo, ajoelhados em inúmeras madrugadas, o coração do casal se acalmou e hoje têm a certeza que a estrelinha lá no céu permanecerá para sempre em suas memória s”, disse.

Após as palavras, Lexa e Ricardo soltaram balões brancos com o nome de Sofia.

Entre os padrinhos estavam a cantora Pocah, amiga próxima da noiva, e Marcello Melo Jr., que compareceu acompanhado da namorada, Mel Muzillo. Wenny, irmã de Lexa, também foi uma das madrinhas.

O casal se conheceu em Fernando de Noronha, com a ajuda da atriz Bruna Griphao, agora madrinha de casamento. O arquipélago pernambucano foi lembrado na decoração, com a frase “ Onde tem amor, tem essência, Noronhe-se ” estampada em um lounge montado no jardim.

Lexa e Ricardo começaram a namorar em outubro de 2023. O pedido de noivado aconteceu em fevereiro de 2024, durante uma viagem à Noruega, em um ponto de observação da aurora boreal.

A data escolhida para o casamento não foi por acaso. Outubro é considerado o “ mês oficial ” do casal, que celebrou o noivado exatamente há um ano, em Vargem Grande, no Rio.

Em setembro, o casal alterou os nomes de registro em homenagem à nova fase. “ Ele adicionou Araújo; eu, Vianna ”, contou a cantora, que agora se chama Léa Cristina Araújo da Fonseca Vianna. O ator passou a assinar Ricardo Vianna da Rocha Lopes Araújo.

O evento luxuoso foi realizado em um dos espaços mais requisitados do Rio. O aluguel da Casa do Alto, com buffet, open bar, pista de dança e decoração completa, custa a partir de R$ 132 mil para festas de porte semelhante. O menu premium, com drinks personalizados e ilhas gastronômicas, pode chegar a R$ 335 por pessoa.