Instagram/@limartinsoficial Lí Martins faz homenagem 15 dias após morte de JP Mantovani

Lí Martins, ex-integrante do grupo Rouge, emocionou fãs ao desabafar sobre a morte do noivo, JP Mantovani. O modelo morreu em 21 de setembro, aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo. A cantora usou as redes sociais para agradecer o carinho do público e refletir sobre o processo de luto.

Em mensagem publicada nesta semana, Lí explicou a importância da solidariedade nesse momento difícil.

“ Dividir a dor é um respirar… Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que também estão ou viveram momentos de perda… Ler cada uma, na medida que vou conseguindo, me faz perceber que dividir o que sentimos ajuda… obrigada a todos por tanto carinho que temos recebido. ”

A artista afirmou que a maior força para seguir vem da filha, Antonella. Em novo desabafo, escreveu: “ Agora, preciso respeitar o tempo… olhar com carinho para o que ficou e, com amor, reconstruir. Em meio a tudo, existe uma certeza que me ancora: a Antonella. Ela é o fruto do amor que continua, a inspiração de cada passo, o fio que me liga ao fluxo da vida. ”

Lí também falou da importância da fé e da paciência na superação da dor.

“ Um dia de cada vez, com verdade, fé e amor, seguimos. Com um amor consciente, não há como esmorecer, pois é vital respeitar o sentimento de cada uma entre nós. Sou grata… e, mesmo que exista dor, acredito que o amor verdadeiro e genuíno é o único caminho capaz de curar. Vou ficar bem, por mim, por ele e por ela ”, completou.

JP Mantovani era modelo e participou de programas de televisão. Ele e Lí Martins se conheceram há dez anos durante o reality " A Fazenda ", da Record.

O acidente que causou a morte de JP ocorreu na Marginal Pinheiros, zona sul de São Paulo. Segundo informações divulgadas na época, o modelo se envolveu em uma colisão enquanto pilotava uma moto.