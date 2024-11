Reprodução Lexa abre o jogo e revela os bastidores da gravidez: 'De primeira'

A cantora Lexa, 29, dedicou um tempo para conversar com os fãs sobre o novo momento de sua vida: a gravidez, que já está no 4º mês. Pelo Instagram, a funkeira revelou que a gestação foi planejada com o marido, Ricardo Vianna, de 32 anos.

Respondendo a perguntas dos fãs sobre essa fase, Lexa compartilhou que os primeiros meses foram marcados por enjoos característicos do início da gestação.

"Ainda sinto náuseas, mas já passei pela fase de vomitar. Pouco, não muito. Comecei a enjoar mais tarde do que o normal, geralmente a galera começa a enjoar bem cedo, né? Eu comecei com 9 semanas, e daí pra frente passei a vomitar. Mas agora, na última semana, foi mais tranquilo. Só respiro fundo às vezes, porque me dá náusea, e depois passa", contou.

Apesar do desconforto, Lexa garantiu que tudo está dentro da normalidade e pediu mais compreensão com as grávidas. "Deixa eu falar para vocês que acham que é frescura: não é, viu, gente? Uma grávida passando mal não é frescura, imagina que ela tá gerando um ser dentro dela", acrescentou.

Na interação, a cantora também confirmou que a gravidez foi cuidadosamente planejada por ela e pelo marido. "Foi muito planejada e engravidei de primeira. No primeiro mês em que tentei, parei com os remédios e engravidei!", contou.

Lexa ainda lembrou que o companheiro já pressentia que ela engravidaria facilmente e que o bebê seria uma menina. "Relaxa, você vai engravidar de primeira', ele brincava. 'Vai engravidar de primeira e ainda vai ser uma menina', ele falava assim mesmo. Dito e feito", comentou.

Por fim, a artista revelou aos fãs que a escolha do nome da filha foi um processo difícil. Segundo ela, já estava decidido que, se fosse menino, o bebê se chamaria Noah.

"Escolher o nome da Soso foi um desafio, porque eu achava vários nomes bonitos, mas nenhum me encantava. Por um tempo, pensei em Aurora, mas ficava assim... Aurora é bonito, mas não sei... Eu queria me apaixonar pelo nome", disse.

"Quando pensava em Sofia, eu ficava: 'meu Deus... que nome lindo, que nome doce...' E eu queria muito um apelido para ela, porque meu nome, Lexa, é um apelido, não é meu nome verdadeiro. E aí eu ficava pensando: 'Soso, Soso,' minha mãe a chama de Sofie. Cada um chama de um jeitinho e o nome dela é lindo", completou.