Instagram Lucas Souza rebate Jojo Todynho e faz revelação íntima nas redes sociais

O influenciador Lucas Souza respondeu a uma provocação da ex-esposa, Jojo Todynho, nesta sexta-feira (10), e surpreendeu ao fazer uma revelação íntima. A troca de farpas aconteceu após uma publicação da cantora nas redes sociais, em que ela elogiou o desempenho do namorado, Thiago Gonçalves.

A repercussão começou quando Jojo comentou uma foto ao lado do atual companheiro e respondeu uma seguidora afirmando que “ quem sabe fazer seu dever, não gangrena ”. A frase foi interpretada como uma indireta a Lucas, que decidiu se manifestar publicamente.

O ex-militar publicou uma mensagem desejando felicidades à cantora, mas não deixou de ironizar o comentário.

“ Jojo, tudo de bom nesse seu relacionamento! Que Deus abençoe vocês e que você seja muito feliz! ”, iniciou.

Em seguida, Lucas alfinetou ao mencionar o peso da artista e fez uma confissão pessoal.

“ Ele realmente não vai precisar entender as limitações de se relacionar com uma pessoa de quase 200 kg (o que, pra mim, nunca foi um problema), mas nem por isso eu sairia expondo tudo nas redes sociais. E vamos combinar, não é só a minha língua que é inesquecível, né? Já se passaram 4 anos ”, escreveu.

Lucas e Jojo foram casados em 2022, mas o relacionamento terminou em meio a brigas públicas.