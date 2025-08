Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao correu para as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns detalhes de sua vida. A atriz postou um álbum de fotos com diferentes registros de sua vida. Nas imagens, é possível observar que ela tem se divertido.



Em uma delas, Bruna apostou em um biquíni de crochê para renovar o bronzeado. Já em outra, ela surgiu com um sorriso largo ao lado de amigos.

"Só amor por aqui 💛", celebrou a atriz na legenda.

Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores, que encheram a publicação com mensagens carinhosas. "Amo, amo, amo ❤️", publicou uma delas. "Bruna, você é muito linda, perfeita demais, maravilhosa 💛💛💛💛", elogiou uma outra. "Lindíssima 😍😍😍", concluiu uma outra.





Longe das telinhas

Conhecida pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".