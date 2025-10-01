Reprodução Ricardo Viana e Lexa

Ricardo Vianna, noivo da cantora Lexa, desmentiu nesta quarta-feira (1º) rumores de que teria se desentendido com Darlin Ferrattry, mãe e empresária da artista. A polêmica surgiu nas redes sociais após boatos indicarem que o ator teria sugerido mudanças na carreira da funkeira, incluindo a troca de gestão.

A informação foi esclarecida em vídeo publicado nos stories do Instagram, onde Ricardo afirmou que não houve qualquer atrito.

“ As pessoas criam histórias, enredos, roteiro, cria toda uma historinha e a parada repercutiu, sabe? ”, disse o ator de 32 anos.

O boato afirmava que Ricardo teria sugerido um novo direcionamento profissional para Lexa, o que foi interpretado como crítica ao trabalho de Darlin. O ator rejeitou a hipótese: “ Eu não sou desse meio, então eu jamais seria capaz de julgar o trabalho de uma pessoa do meio musical, visto que eu sou ator. E eu vou fazer isso do trabalho da mãe da minha noiva? Qual é galera? ”.

Lexa e Darlin também se pronunciam

Lexa reforçou a versão do noivo e afirmou que tratou o assunto com leveza. “ Não sei de onde tiraram isso ”, disse a cantora, explicando que chegou a rir da situação ao conversar com a mãe. Darlin também comentou o episódio ao republicar a fala de Ricardo. “ Te amo genro, Deus te abençoe cada dia mais e mais ”, escreveu.

Em outro momento, Darlin compartilhou uma foto de Lexa e Ricardo com a legenda “ meus amores ”.

Ricardo ainda comentou que o casal vive uma fase especial. “ A gente tá num momento delicioso, preparando casamento, resolvendo milhões de coisas, como surge isso, né? ”, afirmou. O anúncio do noivado foi feito no início de setembro com uma postagem em conjunto: “ Vamos CASAAAAR e estamos muito felizes!!! Queremos mostrar tudo pra vocês ”.

Logo após o anúncio, os dois publicaram um vídeo visitando a casa de festas onde será realizada a cerimônia.

Pouco antes da polêmica, Lexa já havia feito um desabafo nas redes sobre comentários recebidos desde a perda da filha Sofia. “ Não façam isso. Não escrevam esse tipo de coisa, não é legal, acaba com a pessoa. Não façam isso, por favor ”, pediu a artista em vídeo.