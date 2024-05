Reprodução Instagram - 29.5.2024 Marcello Melo Jr. com os filhos Joaquim e Maya

No ar no horário nobre da Rede Globo como José Bento em “Renascer” , o ator Marcello Melo Jr. usou as redes sociais para compartilhar o 1º clique dos dois filhos juntos: a primogênita Maya, de 4 anos, e o caçula Joaquim, de 3 meses.



Primeira filha de Marcello, Maya é fruto da antiga relação do intérprete com a atriz e psicóloga Dayane Bartoli. Já o recém-nascido Joaquim é da atual relação do ator com a modelo Clara Diniz.



O registro do patriarca com os dois herdeiros surpreendeu os internautas. Isso porque Marcello Melo Jr, embora seja uma figura pública, costuma ser bem discreto com os assuntos pessoais. Em relação à imagem dos filhos, o ator opta por não os expor de forma excessiva .



Conhecido pelos mocinhos e vilões que interpretou na teledramaturgia da Globo, o artista pode ser visto na pele do dúbio José Bento em “Renascer”. O personagem é filho do protagonista José Inocêncio, papel assumido por Marcos Palmeira. “Renascer” tem final previsto para setembro, quando será substituída pela trama contemporânea “Mania de Você” .

