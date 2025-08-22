Reprodução/Instagram/@joaoaugustoliberato/@lucasguimaraes João Augusto Liberato e Cariúcha em clima de romance

O primogênito do apresentador Gugu Liberato, João Augusto Liberato, de 23 anos, foi visto aos beijos em clima de romance com a apresentadora Cariúcha, 41, do programa Fofocalizando (SBT), durante uma festa do apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, na última quinta-feira (21), em São Paulo. O vídeo dos dois aos beijos viralizou nas redes sociais, com direito a muita dança, beijos e carícias.

João Augusto chegou a exibir uma marca de batom no rosto, deixada por Cariúcha.





Filho mais velho de Gugu Liberato com a médica Rose Miriam di Matteo, João Augusto nasceu em 2001 e tem como irmãs as gêmeas Marina e Sofia, de 21 anos. Após a morte do apresentador, ele acabou tendo conflitos com a mãe e as irmãs devido a divergências quanto à herança.

Em meados deste ano, ele não compareceu ao casamento de Marina com o piloto e empresário de drift Gabriel Gravino, o que demonstra que a relação entre os dois segue complicada.

A disputa terminou em um acordo que destinou 75% do patrimônio aos três filhos de Gugu, 25% aos sobrinhos, e Rose Miriam recebeu uma quantia definida judicialmente, mas não revelada ao público.

João quer seguir os passos do pai

João é formado em Administração de Empresas e Comunicação e vive entre o Brasil e os Estados Unidos, onde estuda. O jovem sempre fala sobre o pai e expressa o desejo de seguir seus passos na televisão.

Em outubro de 2023, chegou a participar da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, onde enfrentou João Silva, filho de Faustão. Na ocasião, o primogênito interpretou "Pintinho Amarelinho", clássico do pai, e o sucesso "A Dor Desse Amor", do KLB. A tela e o logotipo do Domingo Legal chegaram a ser reproduzidos no palco global como forma de homenagem.

"Meu pai ficaria muito orgulhoso, e eu tenho essa vontade dentro de mim, sim" , disse ele em entrevista ao Fantástico, em 2024.

João Liberato chegou a prestar homenagens ao pai em sua eterna casa, o SBT. A emissora de Silvio Santos (1930-2024), chegou a produzir um documentário sobre Gugu Liberato, "Gugu, Toninho e Augusto", que retratou os principais momentos da carreira do comunicador, inclusive, na Record.