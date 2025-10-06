Reproduçao TV Globo Manuela Dias no "Fantástico"

Manuela Dias, de 48 anos, que adapta o remake de "Vale Tudo", decidiu se manifestar sobre as críticas recebidas neste domingo (5). Responsável pela nova versão do clássico exibido no horário nobre da Rede Globo, a autora tem enfrentado reprovações não apenas do público, mas também de integrantes do próprio elenco.

"Ser roteirista, ainda mais de novela das nove, é lidar com críticas. Procuro aprender com as críticas, acho isso fundamental. Não só sofrer. Com as críticas e dificuldades, temos que sempre aprender. Tentei a minha coreografia mais difícil", afirmou no programa "Fantástico".





Taís Araujo e Luis Lobianco estão entre os artistas que se manifestaram publicamente, enquanto outros teriam expressado insatisfação nos bastidores. Já Lorena Lima e Mavie Jinkings se posicionaram em apoio ao coletivo lésbico que criticou a abordagem do casal interpretado por elas na trama.

Mistério da teledramaturgia

Durante a entrevista ao programa dominical, Manuela também comentou sobre o aguardado assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), cuja cena será exibida nesta segunda-feira (6), logo após o "Jornal Nacional".

"Nosso olhar de sociedade já não precisa ver essa mulher como perversa. Porque ela ama, é dona do seu corpo, do seu desejo. E a Debora trouxe isso à máxima potência porque ela é uma atriz absurda. E acho que a gente pode questionar isso tudo", declarou.

"A gente gravou dez finais com os cinco suspeitos, matando ou não matando, então nem os atores têm a certeza de quem é o culpado. Isso já foi escolhido, mas [a decisão de quem matará] ficou entre mim e o Paulo Silvestrini [diretor da obra]", completou.

Substituta

A Globo já se prepara para encerrar a exibição de "Vale Tudo", cuja trama deixará a grade no dia 18 de outubro de 2025. No mesmo horário, entrará "Três Graças", nova produção que deve permanecer no ar até o primeiro semestre de 2026, quando será substituída por um folhetim assinado por Walcyr Carrasco.