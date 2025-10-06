Reprodução/Instagram/@mariagretchen Gretchen e Esdras renovam votos

Gretchen, de 66 anos, renovou os votos de seu casamento com o músico Esdras Souza no último sábado (4). Em suas redes sociais, a cantora compartilhou diversos registros da cerimônia à beira-mar, na cidade de Salinópolis, no Pará.

Para celebrar os cinco anos de união do casal, os dois apostaram em looks simples e na paleta de cor bege.

"Que Deus continue abençoando o amor de vocês", comentou uma seguidora. "Falem o que quiserem, mas ela é uma rainha e não perdeu a majestade", disse outra. "Você é a minha inspiração diária. Tenho 53 anos e, a cada dia que acordo para malhar, penso em você, sua garra, sua disciplina e seu foco. É assim que vou seguindo meus dias, me inspirando em você", declarou uma terceira.





Relacionamento de Esdras e Gretchen

Os dois estão casados desde 2020, quando celebraram a união em um clube náutico de Belém, no Pará. Atualmente, o casal vive em Portugal.

O marido de Gretchen, Esdras Souza, é músico e natural de Belém. Ele possui uma conta no Spotify com diversas canções já lançadas. Seu hit mais ouvido é "Tan Tímida", uma faixa em espanhol na qual divide os vocais com a esposa.

Com redes sociais bastante movimentadas, Esdras acumula mais de 260 mil seguidores no Instagram. Por lá, o artista compartilha registros de suas viagens, shows e rotina de treinos na academia. Ele também publica frequentemente fotos e vídeos ao lado de Gretchen.

Recentemente, ele mostrou detalhes da cerimônia de renovação de votos do casal. Em setembro, Esdras homenageou a cantora pelo aniversário de cinco anos de casamento. "Esse dia foi imensurável para todos que participaram de nossa grande festa", declarou.