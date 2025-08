Reprodução/SBT Programa do João chega com tudo no SBT

O SBT anunciou o lançamento do "Programa do João" , que fará estreia no dia 9 de agosto, às 00h, logo após o Sabadou com Virgínia. O filho de Faustão trocou a Band pela emissora da Anhanguera.

A atração de João Silva unirá uma proposta de diferentes gerações e estilos. A ideia da atração é conectar o passado e o presente, produzindo entrevistas, histórias emocionantes e quadros que envolvem os fãs da televisão, além do público mais jovem, das redes sociais.





O programa contará com um momento pra lá de divertido: o jogador Neymar e seu pai participam juntos de um quadro que traz a nostalgia com um desafio de jogo de botão, jogo clássico da infância.

Ainda, a atração é cheia de quadros que mesclam diversão, muitos jogos e histórias. "Duelo de Gerações" é um game show no qual os convidados famosos, de diferentes épocas, competem em desafios de memória, revelando as mudanças e conexões entre as gerações.

Já em "Bastidores e Curiosidades do SBT", o público contará com acesso exclusivo à história e fatos pouco conhecidos sobre o canal e seus personagens que fizeram história. Já Anônimo por Um Dia traz as celebridades para reviver momentos importantes de suas vidas antes da fama, com um disfarce.

O "Antes Valento" traz os bastidores da vida dos artistas antes de grandes compromissos, e o "CLTreta" surpreende ao colocar famosos em empregos comuns, sem que as pessoas saibam sua verdadeira identidade, criando situações especiais.

"Na Fonte do Sucesso" faz uma visita na trajetória dos convidados, visitando locais que marcaram suas origens e celebrando suas histórias de vida com diversos depoimentos.

Já o "Voltando a Fita" traz clássicos do SBT, recriando quadros com convidados, promovendo uma grande viagem no tempo com muita emoção.

Em nota à imprensa, o SBT não escondeu sua empolgação com o Programa do João.

"Carregando no DNA o legado de um dos maiores apresentadores do Brasil, João traz ao palco sua própria identidade, dando voz a novos talentos enquanto celebra ícones da cultura e da mídia. Com isso, o programa trilha um caminho que abraça diferentes gerações: o público que cresce consumindo vídeos nas redes sociais e aquele fiel à experiência aconchegante da televisão" , disse o canal.

João também comentou sobre seu programa:

"Todo programa de entretenimento é uma coisa especial. Muita gente demora uma, duas horas para voltar do trabalho, às vezes tem algum familiar passando por tratamento de saúde, ou até mesmo a pessoa não está muito bem, e encontra um tempinho para desligar dessa realidade difícil" , finalizou.