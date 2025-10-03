Reprodução/Instagram/@joaoaugustoliberato João Augusto Liberato exibe corpão na academia

João Augusto Liberato, de 23 anos, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), mostrou o resultado dos treinos na academia. Na noite da última quinta-feira (2), ele publicou fotos nos Stories do Instagram, nas quais aparece exibindo o corpo sarado.

Em um dos cliques, ele levantou a camiseta, e em outro, tirou a peça de roupa e mostrou o abdômen definido. "Trabalho que nunca acaba, mas estou gostando dos resultados", disse o primogênito de Gugu com Rose Miriam Di Matteo.

"Não sei por que a cara de mau", brincou o jovem em outro clique, no qual aparece sem camisa. Gugu e Rose, além de João Augusto, são pais das gêmeas Sofia e Marina Liberato, de 21 anos.

Em agosto, João Augusto e a apresentadora Cariúcha, de 42 anos, foram flagrados aos beijos durante uma festa promovida por João Silva, filho de Faustão. O vídeo foi compartilhado por Lucas Guimarães em seu Instagram.





João Augusto chegou a exibir uma marca de batom no rosto, deixada por Cariúcha.

Ao perceber que estava sendo gravada, a famosa acabou reagindo: "Para!". No entanto, o pedido não impediu a divulgação do vídeo, que acabou sendo compartilhado nas redes sociais.

Quem é João Augusto Liberato?

João é formado em Administração de Empresas e Comunicação e vive entre o Brasil e os Estados Unidos, onde estuda. O jovem sempre fala sobre o pai e expressa o desejo de seguir seus passos na televisão.

Em outubro de 2023, chegou a participar da Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck, onde enfrentou João Silva, filho de Faustão. Na ocasião, o primogênito interpretou "Pintinho Amarelinho", clássico do pai, e o sucesso "A Dor Desse Amor", do KLB. A tela e o logotipo do Domingo Legal chegaram a ser reproduzidos no palco global como forma de homenagem.

"Meu pai ficaria muito orgulhoso, e eu tenho essa vontade dentro de mim, sim", disse ele em entrevista ao Fantástico, em 2024.

João Liberato chegou a prestar homenagens ao pai em sua eterna casa, o SBT. A emissora de Silvio Santos (1930-2024), chegou a produzir um documentário sobre Gugu Liberato, "Gugu, Toninho e Augusto", que retratou os principais momentos da carreira do comunicador, inclusive, na Record.