Cariúcha, de 42 anos, usou as redes sociais neste domingo (28) para assumir um novo relacionamento. Sem revelar a identidade do rapaz, ela posou com ele em uma foto publicada no X, antigo Twitter. No entanto, recebeu críticas e decidiu se pronunciar.
Um usuário da plataforma de interação virtual de Elon Musk afirmou que o homem só estaria com a influenciadora por interesse. "Ele só está contigo porque você tem dinheiro, nunca um branco de olhos claros vai namorar uma mulher coroa e cheia de plástica igual a você", disse.
A apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, rebateu a declaração. "Por que tanto preconceito? É difícil imaginar um cara branco de olhos azuis se interessar por uma mulher preta?", respondeu a ex-peoa de "A Fazenda", reality rural da Record TV.
Alguns internautas ainda repercutiram a semelhança do novo namorado de Cariúcha com um antigo affair dela. Trata-se de João Augusto Liberato, filho do renomado apresentador Gugu, que morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico.
Relembre
João Silva, filho de Faustão, celebrou em grande estilo sua recente contratação pelo SBT, promovendo uma festa marcante no dia 21 de agosto. O evento reuniu diversas personalidades do mundo dos famosos, entre eles Cariúcha e João Augusto Liberato.
Não tardou para que imagens e vídeos da aproximação entre Cariúcha e João Augusto tomassem conta das redes sociais. Um dos registros, feito por Lucas Guimarães, mostrava os dois trocando um beijo, o que rapidamente viralizou nas plataformas digitais.
Após a repercussão, Cariúcha insinuou que se encontraria com João Augusto outra vez. A relação, contudo, não avançou para um compromisso mais sério. Agora, a apresentadora assumiu um novo relacionamento publicamente.