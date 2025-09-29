Reprodução X, antigo Twitter @cariuchaoficial Cariúcha com suposto namorado

Cariúcha, de 42 anos, usou as redes sociais neste domingo (28) para assumir um novo relacionamento. Sem revelar a identidade do rapaz, ela posou com ele em uma foto publicada no X, antigo Twitter. No entanto, recebeu críticas e decidiu se pronunciar.



Um usuário da plataforma de interação virtual de Elon Musk afirmou que o homem só estaria com a influenciadora por interesse. "Ele só está contigo porque você tem dinheiro, nunca um branco de olhos claros vai namorar uma mulher coroa e cheia de plástica igual a você", disse.





A apresentadora do "Fofocalizando", do SBT, rebateu a declaração. "Por que tanto preconceito? É difícil imaginar um cara branco de olhos azuis se interessar por uma mulher preta?", respondeu a ex-peoa de "A Fazenda", reality rural da Record TV.

Alguns internautas ainda repercutiram a semelhança do novo namorado de Cariúcha com um antigo affair dela. Trata-se de João Augusto Liberato, filho do renomado apresentador Gugu, que morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico.

Relembre

Reprodução/Instagram/@lucasguimaraes Cariúcha e João Liberato curtem festa juntos





João Silva, filho de Faustão, celebrou em grande estilo sua recente contratação pelo SBT, promovendo uma festa marcante no dia 21 de agosto. O evento reuniu diversas personalidades do mundo dos famosos, entre eles Cariúcha e João Augusto Liberato.

Não tardou para que imagens e vídeos da aproximação entre Cariúcha e João Augusto tomassem conta das redes sociais. Um dos registros, feito por Lucas Guimarães, mostrava os dois trocando um beijo, o que rapidamente viralizou nas plataformas digitais.

Após a repercussão, Cariúcha insinuou que se encontraria com João Augusto outra vez. A relação, contudo, não avançou para um compromisso mais sério. Agora, a apresentadora assumiu um novo relacionamento publicamente.