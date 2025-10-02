Reprodução/SBT Cariúcha fala sobre Susana Vieira

Susana Vieira, conhecida por ser bastante rígida no trabalho, abriu uma exceção para a apresentadora do Fofocalizando. Cariúcha contou, durante a atração de fofocas da última quarta-feira (1º), que foi acolhida e até recebeu dicas de atuação da veterana, com quem dividiu uma campanha.

"Eu contracenei com uma das maiores atrizes deste país. Eu falei pra ela: 'Olha, eu gravei o texto, mas confesso que estou nervosa de dividir a cena com você'", disse Cariúcha.

A preocupação da apresentadora se deu por conta da fama de Susana, após um momento curioso no Vídeo Show, em 2009, viralizar nas redes sociais. Na ocasião, a atriz tomou o microfone da repórter Geovanna Tominaga e disparou:





"Não tenho paciência para uma pessoa que está começando". O meme viralizou e gerou muitas críticas.

Cariúcha chegou a brincar com o episódio, dizendo que a global "não gosta de quem está começando", mas elogiou o tratamento que recebeu da atriz veterana.

"Mas ela é super de boa, foi amável, me ensinou um pouquinho. Eu adoro quando me ensinam", completou.