Reprodução/ Instagram @neymarjr Neymar Jr. surge com Mavie, que machucou braço

Mavie, a segunda filha de Neymar Jr., se machucou e precisou ter o braço enfaixado neste domingo (5). O jogador do Santos recorreu às redes sociais para atualizar seu estado de saúde.

Segundo o atleta, a criança foi encaminhada ao hospital após sentir dores, mas já passa bem. Na imagem publicada para seus mais de 231 milhões de seguidores, o patriarca aparece ao lado da pequena, que surge com o curativo no braço.





É esperado que a menina permaneça com o enfaixamento nos próximos dias. “Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem. Uns diazinhos com isso e já era”, escreveu o jogador.

O atleta não explicou o que motivou a necessidade do curativo, mostrando apenas a filha já enfaixada. Ele preferiu não dar mais detalhes sobre o ocorrido, mantendo em sigilo o contexto da lesão.

Festão

Na quinta-feira (2), Mavie foi presenteada com uma festa luxuosa que reuniu familiares e diversas personalidades da cena artística. O evento aconteceu na Ilha Porchat Clube, em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A celebração teve como tema as princesas clássicas das animações da Disney, com uma decoração inspirada nos contos de fadas. Apesar de a festa ter ocorrido na quinta-feira, Mavie completa oficialmente dois anos apenas nesta segunda-feira (6).

Neymar Jr. é pai de quatro filhos: Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas; Mavie e Mel, da atual relação com Bruna Biancardi; e Helena, de um envolvimento anterior com Amanda Kimberlly.