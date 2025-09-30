Instagram Intérprete da Portela, Gilsinho morre e escola decreta três dias de luto

O intérprete Gilsinho, voz marcante da Portela desde 2006, morreu neste domingo (28), no Rio de Janeiro. A escola de samba anunciou luto oficial de três dias em homenagem ao artista.





A informação foi publicada comunicado publicado no Instagram oficial da Portela. O texto comentou a importância do sambista para a história da agremiação e sua entrega nos desfiles.

“ Perdemos hoje um dos maiores nomes da nossa história: Gilsinho! O nosso grande intérprete !”, registrou a nota.

A notícia causou forte comoção entre sambistas, artistas e fãs do Carnaval. Diversas escolas publicaram mensagens de solidariedade à Portela e aos familiares. A Beija-Flor escreveu: “ Muita força, madrinha! Que Deus conforte o coração de todos nesse momento tão difícil. Descanse em paz, Gilsinho 🤍” .

A Imperatriz Leopoldinense também se pronunciou. “ Gilsinho estará sempre em todos os corações portelenses e de todos apaixonados por carnaval. Descanse em paz, Gilsinho 🤍 ”.

Entre os artistas, Glória Pires lamentou a perda. “ Descanse em paz — meus sentimentos aos familiares e amigos 🙏🏼 ”. Já Viviane Araújo se mostrou surpresa: “ Como assim meu Deus???? Tão querido por todos nós! Descanse em paz!😢 ”.

A Portela agradeceu em nota a dedicação do artista e reforçou que a memória dele será preservada. “ Obrigada, Gilsinho! Por tudo! Por tanto! A Portela JAMAIS te esquecerá !”, encerrou a publicação.