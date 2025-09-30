Reprodução TV Globo -29.9.2025 Ana Maria Braga

Após um período de férias, Ana Maria Braga retornou ao "Mais Você", programa matinal que apresenta na Rede Globo. No entanto, o retorno da titular ficou marcado por uma polêmica após ela ter usado um termo considerado homofóbico durante a atração.



Reconhecendo o erro, ela se desculpou ao vivo, logo depois do caso. Na ocasião, ela relatava as experiências que teve em viagens internacionais, como para Itália e Pompeia, cidade conhecida por ter sido destruída por uma erupção vulcânica.





"As mulheres mandavam muito lá. Inclusive, o lesbianismo era uma coisa muito normal. Assim como o homossexualismo. Não era visto como nada de errado. Naquela época, gente, 70 anos depois de Cristo", disse ela.

Atualmente, termos como "homossexualismo" estão em desuso, pois o sufixo "ismo" remete à ideia de doença, o que é incorreto. A homossexualidade deixou de ser considerada uma condição patológica pela Organização Mundial da Saúde (OMS) há décadas.

A palavra adequada e respeitosa é "homossexualidade", já que define a orientação sexual como algo inerente à variedade natural do ser humano, sem associá-la a doenças ou desvios psicológicos.



Se retratou

Alguns minutos depois de ter usado o termo, ela se desculpou com os espectadores. "Todo dia a gente aprende um pouco mais, quando alguém fala algo errado", começou.

Em seguida, Braga pontuou que sempre corrige algum convidado que, por ventura, use um termo de forma inadequada e que não estava envergonhada em vir a público se retratar por ter usado o termo "homossexualismo".

"Quando alguém fala algo errado, eu tenho a maior tranquilidade em corrigir, principalmente num programa ao vivo como esse. Não tenho vergonha nenhuma de admitir e consertar. Então quero corrigir uma expressão que usei: falei homossexualismo, mas o correto é homossexualidade", finalizou.