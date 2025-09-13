Reprodução/Internet As Três Marias é baseada no romance de Rachel de Queiroz

A Globo resgatou a novela As Três Marias (1980), em mais um lançamento do projeto Fragmentos, do Globoplay. Inspirada no romance homônimo de Rachel de Queiroz, a trama é protagonizada por Gloria Pires, Maitê Proença e Nádia Lippi, que vivem três jovens unidas pela amizade e por dilemas pessoais. A produção foi exibida originalmente entre 1980 e 1981.

A história da novela daacompanha Maria José (Gloria Pires), que enfrenta conflitos familiares; Maria da Glória (Maitê Proença), marcada pela solidão após a morte do pai; e Maria Augusta (Nádia Lippi), a mais madura do grupo, que lida com a ausência dos pais, apesar de ter bom relacionamento com a família. As personagens se conhecem ainda estudantes na Suíça e se reencontram anos depois no Rio de Janeiro.

Detalhes da produção



O reencontro acontece por meio de Teresa (Kátia D’Angelo), ex-colega das protagonistas, mas a amizade enfrenta desafios quando as três se apaixonam pelo mesmo homem: o publicitário Lucas (Kadu Moliterno). O enredo mistura laços afetivos, dilemas existenciais e conflitos amorosos, explorando os limites da amizade e do desejo.

Além das protagonistas, o elenco reúne nomes como Marco Nanini, Edwin Luisi e José de Abreu. A novela foi escrita por Wilson Rocha até o capítulo 25 e, posteriormente, por Walther Negrão, com direção-geral de Herval Rossano. A trama chegou a ser reexibida pelo Vale a Pena Ver de Novo em 1982.