Instagram Cássia Linhares é internada e faz alerta: "Segunda vez"

A atriz Cássia Linhares, de 51 anos, foi internada nesta segunda-feira (29) após sofrer uma infecção alimentar. Conhecida pelo papel em Malhação, a artista relatou o estado de saúde e fez um alerta ao público sobre os riscos do consumo de alimentos crus.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, Cássia explicou que precisou receber soro no hospital e reforçou a necessidade de cuidados com carne e peixe crus, citando inclusive a culinária japonesa.

" Passando aqui para avisar que estou com infecção alimentar. Já é a segunda vez que isso me acontece. Não tem mais como comer cru, japonês, essas coisas. Cuidado com os crus, carnes, principalmente, e os peixes ", afirmou.

A artista contou que não conseguiu se alimentar após o mal-estar. " Ontem fiquei internada tomando soro, não estou conseguindo comer, tô fora de órbita. Isso é horrível. Precisam se cuidar ", disse em outro trecho.

As declarações chamaram a atenção de fãs, que encheram a publicação de mensagens de carinho. Comentários como " Cassia, querida, melhoras ", " Vai ficar tudo bem " e " Melhoras para você, já deu tudo certo " marcaram presença.