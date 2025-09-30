Dia TV/Record TV MC Mirella relembra polêmica com Sthe Matos e Dynho após reality show

A cantora MC Mirella falou sobre o envolvimento entre Dynho Alves e Sthe Matos durante " A Fazenda 13 ". A artista relembrou que decidiu não conversar com o então marido após o reality e afirmou que outros participantes do programa a procuraram para comentar a situação.

As declarações foram feitas em entrevista ao programa De Frente com Blogueirinha, exibida na última segunda-feira (29). Mirella contou que até gostava de Sthe antes da polêmica, mas que não recebeu qualquer pedido de desculpas da influenciadora.

" Eu nem quis falar com ele, a gente se falou no WhatsApp, mandou mensagem. A galera que tava no confinamento também me mandou mensagem, começaram a falar as coisas. Rico também falou muito comigo, explicou o que aconteceu lá, enfim. Sabe o que é engraçado? Quando ele saiu da Fazenda eu gostava muito da garota que tava envolvida [Sthe Matos] ", disse.

Mirella dispara contra Sthe Matos

Durante a entrevista, a apresentadora questionou se Mirella teria pedido desculpas à influenciadora, mas a cantora respondeu de forma direta. " Ela que tem que pedir ", afirmou. Ao ser perguntada se Sthe já havia procurado por ela, Mirella reforçou: " O quê? Não pediu, não quis nem saber ".

A artista ainda foi além e classificou Sthe como irrelevante para sua vida atual. " Não acho nada, porque hoje em dia para mim é como se fosse um nada ", declarou.

Mirella também contou que acompanhava Sthe nas redes sociais e que mantinha conversas com ela antes da entrada no reality. Segundo a cantora, a relação entre a influenciadora e Dynho teria ultrapassado os limites da amizade.

" Eu acompanhava ela, a gente conversava no direct, ela sabe disso. Tomava as dores dela com o antigo relacionamento dela lá, que dava várias brigas na internet, enfim. Quando ele saiu de casa eu falei 'tal pessoa vai entrar, fica amigo dela', mas a amizade passou dos limites. No começo até achei que era só amizade, mas depois a gente começou a ver as coisas. Para mim era muito nítido ", concluiu.

Atualmente, Mirella e Dynho reataram a relação e são pais de uma menina.