Brunna Gonçalves diz que saída da Beija-Flor foi retaliação por Ludmilla
Instagram
Brunna Gonçalves diz que saída da Beija-Flor foi retaliação por Ludmilla

Brunna Gonçalves  usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para rebater declarações do presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis. O dirigente havia afirmado que a bailarina perdeu o posto de musa por “ não ser presente ” no dia a dia da escola, mas Brunna apontou que o real motivo estaria ligado a uma “ retaliação ” envolvendo Ludmilla e Gabriel David.

A resposta foi publicada em vídeo no Instagram, onde Brunna assistiu à fala do presidente e rebateu ponto a ponto. A bailarina afirmou que recebeu as acusações com surpresa e classificou a justificativa como “ desculpa ” para o desligamento.

Eu tô desde ontem tentando processar um vídeo que eu assisti do seu Almir falando ao meu respeito. Então se ele tá falando ao meu respeito, eu acho que eu tenho o direito de poder responder também ”, disse.

Durante o vídeo, Brunna garantiu que sempre cumpriu os compromissos combinados com a direção da escola. Segundo ela, todas as datas de ensaio e eventos oficiais foram respeitadas.

Quando me surgiu o convite para ser destaque da escola, eles me passavam um cronograma de datas importantes que eu tinha que estar presente e todas essas datas que eles me passaram, eu estive presente ”, explicou.

A ex-musa  explicou que, se houvesse exigência para comparecer também a encontros informais, como festas de bateria e de baianas, teria se esforçado para participar.

Ludmilla faz pedido especial para Brunna
Reprodução/TV Globo
Ludmilla faz pedido especial para Brunna


Conflito com Gabriel David e suposta retaliação

Na avaliação da bailarina, o desligamento não ocorreu por ausência nos ensaios, mas por um conflito pessoal. Ela apontou que a saída foi motivada por uma “ retaliação ” de Gabriel David, patrono da Beija-Flor , e da esposa dele, Giovanna Lancellotti. O episódio teria relação com a ausência de Ludmilla no  casamento luxuoso do casal.

A gente entende muito bem essa retaliação que eu estou sofrendo. O motivo real é que a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Eles estão tentando abafar uma coisa que não tem como ser abafada, amor ”, declarou.

Brunna também criticou a falta de transparência na condução do caso. Segundo ela, ligou diversas vezes para Almir Reis em busca de explicações, mas não recebeu respostas objetivas.

Ele sempre ficava me cozinhando, mas nunca chegou a falar: infelizmente você não vai poder desfilar mais. É ter responsabilidade com o trabalho da outra pessoa. Um pouquinho de consideração ele deveria ter comigo ”, disparou.

A dançarina afirmou ainda que a decisão não pode colocar em dúvida sua ligação com o carnaval.

Eu não caí de paraquedas no carnaval. A minha história com o carnaval é muito antiga. Eu desfilo na Beija-Flor desde a época do Laila. Eu não tinha um real no bolso para poder ir para os ensaios, eu ia a pé e voltava a pé de madrugada. Isso tudo para viver o carnaval que eu amo lá. Então assim, não vem colocar isso em prova ”, declarou.

Brunna continua: “ Eu já desfilei em Magalhães, já desfilei em Belford Roxo, já desfilei em Cabo Frio, já desfilei em São Paulo. Minha história com a Beija-Flor e com o carnaval não é de agora ”.

A bailarina também criticou comparações feitas por Reis, que associou a saída dela a um término amoroso seguido por novo relacionamento.

Queriam o quê, gente, que eu ficasse em casa chorando? Se infelizmente a Beija-Flor não me queria, se eu não sou bem-vinda lá, graças a Deus, gente, teve outras escolas que me abraçaram e a Grande Rio foi uma delas ”, afirmou.

Ela celebrou a nova fase na Grande Rio e prometeu dedicação máxima no próximo desfile. “ Esse ano estarei com a Grande Rio entregando o carnaval de excelência, como eu sempre entreguei com muita responsabilidade, carinho e amor ”, ressaltou.

Apesar das críticas, Brunna encerrou o pronunciamento em tom conciliador, desejando sucesso à antiga escola. “ Desejo toda a felicidade do mundo para vocês. É um ótimo carnaval, mas assim, a gente entende muito bem essa retaliação toda que eu tô sofrendo ”, finalizou.

Brunna Gonçalves
Reprodução/ Instagram @brunnagoncalves
Brunna Gonçalves


Legenda da publicação

Na legenda da publicação, a bailarina destacou sua ligação com Nilópolis e reforçou que sua história com a Beija-Flor não pode ser apagada.

Independente de fama e de status, eu sou da dança, eu sou do samba, o carnaval sempre esteve presente na minha vida. Que fique claro que independente da atual administração, o meu amor e carinho pela Beija-Flor sempre irá existir, porque é amor antigo. É amor de outros carnavais .”

Brunna concluiu o desabafo dizendo que não voltará a tratar do assunto em suas redes.

Essa é a última vez que falo sobre esse assunto aqui no meu perfil. Estou triste com essa situação toda e da forma que ela está sendo conduzida. Mais triste ainda por questionarem o meu amor pela Beija-Flor. Mas é isso, que fique cada um com a sua verdade, mesmo a verdade sendo uma só, e assim seguiremos ”, escreveu.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-09-30/brunna-goncalves-diz-que-saida-da-beija-flor-foi-retaliacao-por-ludmilla.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes