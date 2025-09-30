Instagram Brunna Gonçalves diz que saída da Beija-Flor foi retaliação por Ludmilla

Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta terça-feira (30) para rebater declarações do presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis. O dirigente havia afirmado que a bailarina perdeu o posto de musa por “ não ser presente ” no dia a dia da escola, mas Brunna apontou que o real motivo estaria ligado a uma “ retaliação ” envolvendo Ludmilla e Gabriel David.

A resposta foi publicada em vídeo no Instagram, onde Brunna assistiu à fala do presidente e rebateu ponto a ponto. A bailarina afirmou que recebeu as acusações com surpresa e classificou a justificativa como “ desculpa ” para o desligamento.

“ Eu tô desde ontem tentando processar um vídeo que eu assisti do seu Almir falando ao meu respeito. Então se ele tá falando ao meu respeito, eu acho que eu tenho o direito de poder responder também ”, disse.

Durante o vídeo, Brunna garantiu que sempre cumpriu os compromissos combinados com a direção da escola. Segundo ela, todas as datas de ensaio e eventos oficiais foram respeitadas.

“ Quando me surgiu o convite para ser destaque da escola, eles me passavam um cronograma de datas importantes que eu tinha que estar presente e todas essas datas que eles me passaram, eu estive presente ”, explicou.

A ex-musa explicou que, se houvesse exigência para comparecer também a encontros informais, como festas de bateria e de baianas, teria se esforçado para participar.

Conflito com Gabriel David e suposta retaliação

Na avaliação da bailarina, o desligamento não ocorreu por ausência nos ensaios, mas por um conflito pessoal. Ela apontou que a saída foi motivada por uma “ retaliação ” de Gabriel David, patrono da Beija-Flor , e da esposa dele, Giovanna Lancellotti. O episódio teria relação com a ausência de Ludmilla no casamento luxuoso do casal.

“ A gente entende muito bem essa retaliação que eu estou sofrendo. O motivo real é que a Ludmilla não esteve presente no casamento do ano. Eles estão tentando abafar uma coisa que não tem como ser abafada, amor ”, declarou.

Brunna também criticou a falta de transparência na condução do caso. Segundo ela, ligou diversas vezes para Almir Reis em busca de explicações, mas não recebeu respostas objetivas.

“ Ele sempre ficava me cozinhando, mas nunca chegou a falar: infelizmente você não vai poder desfilar mais. É ter responsabilidade com o trabalho da outra pessoa. Um pouquinho de consideração ele deveria ter comigo ”, disparou.

A dançarina afirmou ainda que a decisão não pode colocar em dúvida sua ligação com o carnaval.

“ Eu não caí de paraquedas no carnaval. A minha história com o carnaval é muito antiga. Eu desfilo na Beija-Flor desde a época do Laila. Eu não tinha um real no bolso para poder ir para os ensaios, eu ia a pé e voltava a pé de madrugada. Isso tudo para viver o carnaval que eu amo lá. Então assim, não vem colocar isso em prova ”, declarou.

Brunna continua: “ Eu já desfilei em Magalhães, já desfilei em Belford Roxo, já desfilei em Cabo Frio, já desfilei em São Paulo. Minha história com a Beija-Flor e com o carnaval não é de agora ”.

A bailarina também criticou comparações feitas por Reis, que associou a saída dela a um término amoroso seguido por novo relacionamento.

“ Queriam o quê, gente, que eu ficasse em casa chorando? Se infelizmente a Beija-Flor não me queria, se eu não sou bem-vinda lá, graças a Deus, gente, teve outras escolas que me abraçaram e a Grande Rio foi uma delas ”, afirmou.

Ela celebrou a nova fase na Grande Rio e prometeu dedicação máxima no próximo desfile. “ Esse ano estarei com a Grande Rio entregando o carnaval de excelência, como eu sempre entreguei com muita responsabilidade, carinho e amor ”, ressaltou.

Apesar das críticas, Brunna encerrou o pronunciamento em tom conciliador, desejando sucesso à antiga escola. “ Desejo toda a felicidade do mundo para vocês. É um ótimo carnaval, mas assim, a gente entende muito bem essa retaliação toda que eu tô sofrendo ”, finalizou.

Na legenda da publicação, a bailarina destacou sua ligação com Nilópolis e reforçou que sua história com a Beija-Flor não pode ser apagada.

“ Independente de fama e de status, eu sou da dança, eu sou do samba, o carnaval sempre esteve presente na minha vida. Que fique claro que independente da atual administração, o meu amor e carinho pela Beija-Flor sempre irá existir, porque é amor antigo. É amor de outros carnavais .”

Brunna concluiu o desabafo dizendo que não voltará a tratar do assunto em suas redes.

“ Essa é a última vez que falo sobre esse assunto aqui no meu perfil. Estou triste com essa situação toda e da forma que ela está sendo conduzida. Mais triste ainda por questionarem o meu amor pela Beija-Flor. Mas é isso, que fique cada um com a sua verdade, mesmo a verdade sendo uma só, e assim seguiremos ”, escreveu.