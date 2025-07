Reprodução Instagram @oficialportela @marvvila Marvvila

Marvvila, de 26 anos, foi escalada como nova musa da Portela, conforme informou a agremiação nesta quinta-feira (24). A cantora, que já participou de realities como "The Voice Brasil" e "Big Brother Brasil", celebrou a escalação na web.

"Agora é oficial, né? Eu sou musa da minha Portela! Obrigada pelo carinho, minha comunidade. Vamos que vamos para esse reencontro na Sapucaí do jeitinho que a gente gosta", disse ela.





A escola de samba também rasgou elogios para a artista e destacou que a parceria entre eles não começará na próxima edição do Carnaval, em 2026. Segundo a Portela, Marvvila já faz parte da história da agremiação desde 2017.

"Criada em Bento Ribeiro e portelense de coração, a história da cantora se conectou com o pavilhão azul e branco em 2017, quando brilhou em nosso palco junto com a Velha Guarda Show", relembrou.

"Agora chegou a vez de voar alto na Sapucaí com a gente em 2026! Seja bem-vinda, Marvvila! A comunidade portelense te receberá com muito amor", finalizou a Portela.





Saiba mais

A Portela já definiu seu enredo para o próximo Carnaval: "O Mistério do Príncipe do Bará". A escola homenageará Custódio Joaquim de Almeida, conhecido como Príncipe Custódio, vindo do Benin no século XIX. André Rodrigues assina o desenvolvimento.