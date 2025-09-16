Reprodução/Instagram Viviane Araújo

Viviane Araújo aproveitou a folga na agenda para curtir tempo de qualidade com o filho Joaquim, fruto do seu casamento com Guilherme Militão e renovar o bronzeado em uma praia do Rio de Janeiro.

A atriz fez questão de registrar o momento e compartilhar com os seguidores em suas redes sociais.

" Às vezes, tudo o que a gente precisa é um pouco de vitamina D e uma boa conversa com o nosso neném de 3 anos. 👦🏽 ☀️ ", escreveu na legenda.

A publicação chamou a atenção dos seguidores, que encheram a publicação com mensagens carinhosas. " O amor mais puro e a melhor conversa do mundo ❣️ Você é uma pessoa tão linda , pô dentro e por fora 😍", disse uma delas. "Lindos ❤️❤️❤️", publicou uma outra. "Estou precisando desse sol tbm ❤️", brincou uma outro.



















