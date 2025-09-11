Reprodução/ Instagram @lucasguedez @virginia Lucas Guedez, Virginia e Zé Felipe na festa de José Leonardo

Lucas Guedez, de 23 anos, gerou polêmica nesta quinta-feira (11). Internautas notaram que o influenciador curtiu um comentário sobre Zé Felipe e o comportamento dele na festa de um aninho do pequeno José Leonardo, fruto da antiga relação entre o cantor e Virginia.



"Povo falando que excluíram o Zé, gente? Ele que tinha que juntar o povo dele e tirar, nem postar sobre o aniversário ele postou, nem curtiu a publicação da Virginia na qual ele aparece, já pensaram que ele que não quer?”, dizia o comentário curtido por Lucas.





Outra mensagem ainda falava sobre o afastamento entre Guedez e Zé Felipe, insinuando que esse distanciamento teria partido do sertanejo e não dele. “Já pararam para pensar que, às vezes, foi o Zé quem se distanciou?”, falava um internauta, que recebeu a curtida de Lucas.

As curtidas do influenciador aumentaram as especulações de que o divórcio de Virginia e Zé Felipe esteja passando por momentos conturbados. Principalmente porque Lucas é um dos amigos próximos da loira, chegando até mesmo a trabalhar com ela no SBT e fazer viagens internacionais ao lado dela.

Festas separadas



José Leonardo recebeu três festas para celebrar o primeiro ano de vida. Uma delas foi organizada por Virginia, sem a presença de Zé Felipe. Já outra contou com a ausência de Virginia e organização de Zé. Por fim, uma terceira festa, com o ex-casal junto, foi realizada.

Separação



Em maio deste ano, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, surpreenderam o público ao anunciar que tinham decidido colocar um fim no relacionamento. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na época, eles afirmaram que continuariam sendo amigos, essencialmente em prol ao bem-estar dos filhos. Embora não tenham revelado o motivo da separação, o ex-casal negou qualquer desentendimento ou estratégia de marketing por trás disso.

Novos romances?

Nos últimos meses, eles passaram a ser alvos de especulações de affair. Virginia é apontada como novo romance do jogador do Real Madrid Vini Jr., ao passo que Zé Felipe é frequentemente visto com Ana Castela, aumentando os boatos de que teria engatado um envolvimento amoroso com a boiadeira. As celebridades, contudo, negam os romances.