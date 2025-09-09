Reprodução/ Instagram @zefelipe @virginia Virginia e Zé Felipe fazem festas separadas para José Leonardo

José Leonardo completou o primeiro ano de vida na segunda-feira (8), mas o que chamou a atenção dos internautas foram as duas festas distintas feitas para o bebê.

Virginia fez uma festa e Zé Felipe outra. O cantor não apareceu na comemoração organizada pela influenciadora, e a apresentadora também esteve ausente na celebração organizada pelo ex.







Em outras ocasiões, como no mesversário do caçula, eles se encontraram, mesmo depois de terem anunciado a separação. Por isso, a atitude em fazer dois eventos separados dessa vez surpreendeu usuários de redes como Instagram, Facebook, TikTok e X, antigo Twitter.

"Juro que hoje eu senti uma tristeza de ver eles cantando parabéns separados", admitiu uma internauta. "Estão separados, para mim isso é natural", observou um segundo. "Eu pensei que eles fossem continuar se reunindo, como foi no mêsversário", apontou outra. "Não esperava por isso", disse ainda uma quarta.

Mais festa

Embora tenham feito celebrações separadas, Virginia e Zé Felipe devem se encontrar nesta terça-feira (9). O evento, intitulado como "A Fazenda de José Leonardo", vai apostar no tema country. Mari Fernandez, DJ John, Thiago Brava e Israel Novaes são algumas das atrações esperadas para o aniversário de um aninho de José Leonardo.

Separação

No dia 27 de maio, Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27, anunciaram publicamente o fim do relacionamento. Embora não tenham revelado o motivo da separação, o ex-casal negou qualquer desentendimento ou estratégia de marketing por trás da decisão, afastando rumores sobre um possível término planejado.

Ambos ressaltaram que pretendem manter uma relação de amizade e respeito mútuo, especialmente por causa dos três filhos que têm juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", disseram à época, por meio de comunicado publicado nas redes sociais.