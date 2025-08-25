Reprodução/Instagram Virginia Fonseca, Poliana, Leonardo e Zé Felipe

O cantor Leonardo repercutiu nas redes sociais após um momento tenso com a imprensa em Salvador.

Antes de subir ao palco para se apresentar, o sertanejo recebeu jornalistas em seu camarim, mas uma pergunta sobre a vida pessoal acabou mudando o clima.

Logo na primeira questão, o artista foi indagado a respeito da separação do filho, Zé Felipe, e da influenciadora Virginia Fonseca, anunciada em julho após cinco anos de casamento. Irritado, Leonardo não deixou o repórter concluir a frase.

“Da minha família eu não falo, não. Não falo, não”, respondeu de forma seca, virando as costas em seguida. O gesto encerrou a coletiva, sem espaço para outras perguntas sobre o assunto.

Desde o anúncio do término, Leonardo tem sido constantemente abordado sobre o tema em entrevistas, mas vem demonstrando incômodo em tratar de questões pessoais.

Relembre

No dia 27 de maio, foi anunciado o término do relacionamento entre Virginia, de 26 anos, e Zé Felipe, de 27. O ex-casal não detalhou o motivo da separação, apenas negou que tivessem brigado ou que o rompimento era uma estratégia de marketing temporária.

Eles destacaram que seguiriam sendo amigos e mantendo uma convivência harmoniosa, principalmente por causa dos três filhos que tiveram juntos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.