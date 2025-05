Reprodução Instagram - 8.5.2025 Virginia e Zé Felipe

O cantor Zé Felipe e a empresária Virgínia Fonseca anunciaram nesta quinta-feira (27) o fim do casamento. O casal, que tem três filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo —, afirmou que a decisão foi tomada de forma amigável e em comum acordo. A influenciadora e o filho de Leonardo afirmam que vão seguir próximos como amigos.

O comunicado foi feito no Instagram, onde os dois compartilharam o mesmo texto.

“ Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. ”, diz o anúncio.

A nota ressalta que a separação não diminui o carinho pela história construída juntos.

" Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos."



O casal destacou que optou pela sinceridade. “ Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós ”, escreveram.

Zé Felipe e Virgínia também pediram respeito e evitar julgamentos: “ Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena ”.

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”, concluem.

A nota foi recebida com apoio de fãs e celebridades nas redes sociais. Uma pessoa escreveu: " CONSEGUIRAM O QUE QUERIAM! Em um mundo com tanta maldade, inveja e conversas fiadas e desejos ruins, conseguiram acabar com uma família linda, e com um amor que era genuíno ". Outra disse: " To tão em choque, parece que fui eu que terminei meu relacionamento ".





CPI das Bets

Virginia Fonseca foi uma das ouvidas na CPI das Bets. A empresária foi questionada pela senadora Soraya Thronicke (PODE-MS) sobre os vídeos em que aparece ganhando grandes quantias em apostas online. A influenciadora admitiu que as gravações não eram feitas em sua conta pessoal, mas em perfis disponibilizados pelas próprias plataformas de apostas.

" Os vídeos em que apareço jogando não são em contas minhas, mas em logins fornecidos pelas casas de apostas para fins publicitários ", explicou.

O nome da empresária foi levantado especialmente por seu enorme alcance nas redes sociais, que atinge milhões de jovens e adolescentes.

Na audiência, Virgínia surpreendeu ao surgir com um visual simples e despojado, bem diferente das produções glamourosas que costuma exibir. Ela vestia uma blusa de moletom com a imagem da filha caçula, Maria Flor, sem maquiagem elaborada ou bolsas de grife.

Durante o depoimento, manteve a postura séria até ser interrompida pelo senador Cleitinho Azevedo(Republicanos-MG), que transformou o momento em uma espécie de homenagem pública à influenciadora.

Entre elogios, ele ainda pediu que Virgínia gravasse um vídeo para sua esposa. Ao fundo, o marido da influenciadora, o cantor Zé Felipe, foi flagrado sorrindo diante da situação inusitada.

O depoimento ocorre em meio à Operação Game Over 2, conduzida pela Polícia Civil de Alagoas, que investiga o envolvimento de personalidades da internet na divulgação de jogos de azar sem autorização legal. Além de Virgínia, outros nomes como Deolane Bezerra e Rico Melquiades também foram convocados, embora Deolane tenha conseguido autorização judicial para não comparecer.