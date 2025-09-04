Instagram Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha e Vini Jr. reage nas redes

Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou nesta quinta-feira (4) fotos de biquíni durante viagem à Espanha. A influenciadora publicou as imagens pela manhã e movimentou os comentários dos fãs.

Entretanto, uma coisa chamou atenção dos seguidores da loira: a interação de Vini Jr., atacante do Real Madrid, ao curtir a postagem da apresentadora do Sabadou , do SBT.

Na legenda, Virginia escreveu: " Cabou milho, cabou pipoca. Hora de dar tchau ".

Durante a estadia, Virginia foi vista deixando um iate ao lado de Vini Jr. A influenciadora também visitou o estádio do Real Madrid, clube defendido pelo jogador.

Amigos próximos, como Raffa Ucamnn e Lucas Guedez, acompanharam a viagem. Os registros foram compartilhados nas redes sociais e aumentaram ainda mais os rumores sobre a aproximação dos dois.

Entre os fãs, a possibilidade de um romance ganhou força após a confirmação de Virginia na festa de aniversário do atacante. O evento está previsto para acontecer ainda este mês.