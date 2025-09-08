Reprodução/ Instagram @virginia José Leonardo e Virginia

José Leonardo está completando um ano de vida nesta segunda-feira (8). Para celebrar a data, a influenciadora Virginia Fonseca usou o Instagram, plataforma na qual acumula mais de 52 milhões de seguidores, para parabenizar a criança.

"Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, para azul também. Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você, José", começou.





"Com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal. Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs", acrescentou a apresentadora, referenciando Maria Alice e Maria Flor, ambas da antiga relação com o cantor e compositor Zé Felipe.

Por fim, Virginia aproveitou a ocasião para fazer bons desejos ao caçula. "Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço para você todos os dias em minhas orações", prosseguiu.

"Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você sempre e que venham muito mais anos para gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", finalizou a loira.





Suposto affair

Na última semana, Virginia embarcou em uma viagem pela Europa com amigos e, poucos dias depois, foi vista na Espanha no mesmo iate que Vini Jr., jogador do Real Madrid.

A presença dos dois juntos reacendeu especulações de um affair, que já circulavam desde que ela participou de uma festa organizada por ele, após sua separação.

Divórcio

Em maio, após meses de especulações, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento. Sem revelar os motivos, o ex-casal negou qualquer relação com marketing ou brigas, destacando que continuam amigos e unidos na criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.



