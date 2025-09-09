Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe batizaram, nesta terça-feira (9), o filho caçula, José Leonardo, em Goiânia. A cerimônia antecedeu a festa de 1 ano do menino e reuniu familiares.
Nos Stories, Virginia mostrou o look escolhido para a ocasião e a roupinha usada por José Leonardo, que recebeu um colar com seu nome de presente do padrinho, Hebert, melhor amigo e assessor da influenciadora.
“Já estou prontinha! Este look aqui é para a gente ir para a igreja, porque nós vamos batizar o José Leonardo hoje também. A gente vai fazer o batizado e depois a festa” , contou ela nas redes sociais.
Além do caçula, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2.
Casa VF
A celebração marcou ainda a estreia da Casa VF, novo salão de festas de luxo da influenciadora em Goiânia. Virginia decidiu inaugurar o espaço com a comemoração de 1 ano do filho.